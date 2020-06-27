В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В Исмаиллинском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Енийол съехал с дороги и перевернулся легковой автомобиль марки "ВАЗ 21015" (31-BA-008). Пострадавшие в результате аварии водитель, житель Исмаиллы Джафарли Эльчин Низами оглу (1993 г.р.) и его пассажир, жительница города Баку Алекберли Зейнаб Джейхун гызы (2001 г.р.) с телесными травмами различной степени тяжести госпитализированы в Исмаиллинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.