https://news.day.az/society/1248475.html В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали два человека
В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали два человека
В Исмаиллинском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Енийол съехал с дороги и перевернулся легковой автомобиль марки "ВАЗ 21015" (31-BA-008). Пострадавшие в результате аварии водитель, житель Исмаиллы Джафарли Эльчин Низами оглу (1993 г.р.) и его пассажир, жительница города Баку Алекберли Зейнаб Джейхун гызы (2001 г.р.) с телесными травмами различной степени тяжести госпитализированы в Исмаиллинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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