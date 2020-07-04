Фонд господдержки развития СМИ Азербайджана огласил результаты конкурса на оказание финансовой помощи газетам

Конкурс, объявленный 16 июня 2020 года Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана, с целью оказания финансовой помощи редакциям газет, завершился.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд, в соответствии с правилами конкурса были рассмотрены заявки редакций газет, которые представили проекты и предложения в областях, указанных в "Концепции государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике", и нижеуказанные газеты были объявлены победителями в следующих областях:

Название газеты

Область, по которой газета объявлена победителем

1.

Газета "Ени Азербайджан"

1) Интеграция Азербайджанской Республики в мировое сообщество, развитие сотрудничества со странами региона и другими государствами, международными организациями.

2) Пропаганда идеи азербайджанства

3) Поощрение социально-экономического развития регионов

2.

Газета "Сяс" (Səs)

1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана

2) Пропаганда идеи азербайджанства

3) Освещение гендерных, семейных и демографических проблем

3.

Гязета "Шарг" ("Şərq")

1) Развитие свободы мысли, слова и информации, плюрализма

2) Защита общественных и государственных интересов

3) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана

4.

Газета "525-ci qəzet"

1) Пропаганда истории государственности, национальных обычаев и традиций, науки и культуры Азербайджана

2) Развитие национального самосознания молодого поколения и воспитание патриотических чувств

3) Разработка научно-массовых, культурно-просветительских, образовательных программ

5.

Газета "Ени Мусават"

1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана

2) Организация свободного предпринимательства и либеральной экономики

3) Физическое и духовное развитие детей и молодежи

6.

Газета "Бакы Хабар"

1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана

2) Пропаганда идеи азербайджанства

3) Создание диаспоры, лоббирование и солидарность азербайджанцев всего мира

7.

Газета "Azernews"

1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана

2) Интеграция Азербайджанской Республики в мировое сообщество, развитие сотрудничества со странами региона и другими государствами, международными организациями.

 

8.

Газета "Новое время"

1) Организация свободного предпринимательства и либеральной экономики

2) Освещение гендерных, семейных и демографических вопросов

9.

Газета "Халг Джебхеси"

1) Строительство гражданского общества, правового государства

2) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана

10.

Газета "Hürriyyet"

1) Защита общественных и государственных интересов

2) Создание диаспоры, лоббирование и солидарность азербайджанцев всего мира

11.

Газета "Адалят"

1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана

2) Пропаганда истории государственности, национальных обычаев и традиций, науки и культуры Азербайджана

12.

Газета "Азад Азербайджан"

1) Пропаганда истории государственности, национальных обычаев и традиций, науки и культуры Азербайджана

13.

Газета "Türküstan"

1) Пропаганда истории государственности, национальных обычаев и традиций, науки и культуры Азербайджана

14.

Газета "Olaylar"

1) Создание диаспоры, лоббирование и солидарность азербайджанцев всего мира

15.

Газета "Paralel"

1) Экология и охрана окружающей среды

16.

Газета "Unikal"

1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана

17.

Газета "Həftə içi"

1) Экология и охрана окружающей среды

18.

Газета "Неделя"

1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана