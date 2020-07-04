Фонд господдержки развития СМИ Азербайджана огласил результаты конкурса на оказание финансовой помощи газетам

Конкурс, объявленный 16 июня 2020 года Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана, с целью оказания финансовой помощи редакциям газет, завершился.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд, в соответствии с правилами конкурса были рассмотрены заявки редакций газет, которые представили проекты и предложения в областях, указанных в "Концепции государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике", и нижеуказанные газеты были объявлены победителями в следующих областях: