Известный отель в Баку грубо нарушил правила карантина

Как известно, с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса в Азербайджане, в 16 городах, включая Баку, и районах страны был введен специальный карантинный режим.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo", несмотря на решение Кабинета министров АР о продлении особого карантинного режима до 20 июля, отель "Fairmont Baku", находящийся в центре Баку, обратился к населению с призывом "Həftəsonunu bizimlə birgə keçirin" (Проведите выходные с нами).

Хотя по закону запрещена эксплуатация бассейнов и ресторанов в отелях для предотвращения распространения вируса, Fairmont Baku не соблюдает эти требования. Интересно, что среди посетивших бассейн есть и публичные личности. Среди них - ведущая Мелек Гейдарова, поделившаяся в Instaqram фото у бассейна.

Из публикуемых в соцсетях фото видно, что люди, которые отправляются на отдых в отель, рискуя своей жизнью, не соблюдая социальную дистанцию, представляют собой серьезную угрозу для распространения коронавируса.