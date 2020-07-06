Азербайджанскую телеведущую уволили за нарушение карантина

Телеведущая Мелек Гейдарова, которая нарушила правила особого карантинного режима, действующего в Баку, а также в ряде городов и районов Азербайджана, уволена с работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, руководство Baku TV расторгло с телеведущей договор за несоблюдение ею правил карантинного режима и непрофессионализм.

Ранее М.Гейдарова попросила у общественности, зрителей, руководства телеканала, читателей прощения за свое поведение.

Отдых телеведущей в отеле в Баку вопреки всем правилам особого карантинного режима вызвал недовольство в обществе.

Отметим, что М.Гейдарова была в отпуске. Она поделилась в соцсети фото из отеля Fairmont в Баку.

МВД провело рейд в отеле, в результате которого были задержаны нарушители карантинного режима.