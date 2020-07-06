https://news.day.az/society/1251060.html В Азербайджане начинается выбор школ для приема в первый класс
В Азербайджане начинается выбор школ для приема в первый класс
С 11:00 8 июля начинается выбор школы по приему в первый класс детей, успешно прошедших собеседование по оценке устных речевых способностей по секторам общеобразовательных заведений, преподавание в которых ведется на иностранных языках, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Родители (законный представитель), войдя в личный кабинет, могут разместить запрос в учебное заведение, соответствующее адресу прописки.
Родители, чьи дети не прошли собеседование, могут обращаться о приеме в азербайджанский сектор.
Отметим, что прием учеников в первые классы общеобразовательных учреждений проводится посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az.
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