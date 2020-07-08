В Барде трактор упал в водный канал, водитель погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке Верхнего Карабахского водного канала, проходящем по территории села Гюлогуллар.

Вызванные на место происшествия спасатели Карабахского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли из воды тело водителя трактора, жителя села Гюлогуллар Мамедова Ельмара Чингиз оглу (1973 г.р.) и находившегося в тракторе раненного жителя Джалилабадского района 38-летнего Адыгезалова Айдына Сафалы оглу. А.Адыгезалов госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.