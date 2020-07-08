https://news.day.az/society/1251663.html Бахрам Багирзаде уже может сидеть, пробует делать активные действия - врач
Бахрам Багирзаде уже может сидеть, пробует делать активные действия - врач
"Бахрам Багирзаде уже может сидеть, пробует делать активные действия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.
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