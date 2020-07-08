Бахрам Багирзаде уже может сидеть, пробует делать активные действия

"Бахрам Багирзаде уже может сидеть, пробует делать активные действия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.