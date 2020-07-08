https://news.day.az/society/1251842.html Ведущий АзТВ вылечился от коронавируса
Ведущий АзТВ вылечился от коронавируса
"Состояние инфицированных COVID-19 сотрудников AзТВ удовлетворительное".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что ежедневно с каждым из них устанавливается связь, руководство интересуется их самочувствием, спрашивает, нуждаются ли они в чем-нибудь: "Некоторые наши сотрудники уже выздоровели и выписаны, кто-то продолжает лечение".
В сообщении также отмечается, что выздоровел и ведущий АзТВ Ульфат Рагим.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре