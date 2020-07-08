Ведущий АзТВ вылечился от коронавируса

"Состояние инфицированных COVID-19 сотрудников AзТВ удовлетворительное".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что ежедневно с каждым из них устанавливается связь, руководство интересуется их самочувствием, спрашивает, нуждаются ли они в чем-нибудь: "Некоторые наши сотрудники уже выздоровели и выписаны, кто-то продолжает лечение".

В сообщении также отмечается, что выздоровел и ведущий АзТВ Ульфат Рагим.