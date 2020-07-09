https://news.day.az/society/1252194.html В Азербайджане названо число больных, находящихся в реанимации из-за COVID-19
В Азербайджане названо число больных, находящихся в реанимации из-за COVID-19
В Азербайджане в настоящее время в реанимации находятся 329 больных, инфицированных коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом содержится в последней обнародованной статистике TƏBİB.
Отмечено, что 59 больных подключены к аппарату искусственного дыхания.
Отметим, что в Азербайджане до сегодняшнего дня 22 464 человека заразились COVID-19, из них выздоровели 13 591, а 284 умерли.
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