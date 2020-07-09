В Азербайджане названо число больных, находящихся в реанимации из-за COVID-19

В Азербайджане в настоящее время в реанимации находятся 329 больных, инфицированных коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом содержится в последней обнародованной статистике TƏBİB.

Отмечено, что 59 больных подключены к аппарату искусственного дыхания.

Отметим, что в Азербайджане до сегодняшнего дня 22 464 человека заразились COVID-19, из них выздоровели 13 591, а 284 умерли.