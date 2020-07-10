TƏBİB: Число выздоровевших приближается к числу заразившихся

Число выздоровевших приближается к числу заразившихся коронавирусом.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в оперативном штабе при Кабинете министров, сказала заведующая отделом объединения управления медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева. По ее словам, мы уже наблюдаем стабилизацию:

"Происходит выравнивание в количестве между зараженными и выздоровевшими. Мы уже добились стабилизации в соблюдении гражданами необходимых правил, люди более ответственно подходят к их соблюдению. Каждое инфекционное заболевание передается от одного человека другому, и для его предотвращения необходимо соблюдать социальную дистанцию Граждане верят в серьезность заболевания. Сколько бы ни ужесточались правила, мы не сможем победить болезнь, если не объединимся. Мы установили карантинный режим не для уменьшения числа инфицированных, а для стабилизации количества зараженных и выздоровевших".