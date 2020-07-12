Опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра

Министерство образования Азербайджана объявило расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 13 июля, которая будет транслироваться на телеканале Mədəniyyət (Культура), сообщает Day.Az.

Уроки по профобразованию в программе "Время урока" транслируются по понедельникам и пятницам в 16:15.

Не сумевшие посмотреть передачу по телевидению могут посмотреть их на канале Госагентства по профобразованию в Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook (https://bit.ly/34erIjf), и на портале видеоуроков минобразования (https://video.edu.az/).