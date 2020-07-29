В связи с выпускными экзаменами к службе привлечены дополнительные наряды полиции

В столице 29-30 июля 2020 года проводятся очередные выпускные (вступительные) экзамены в соответствии с требованиями особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), осуществляется контроль за соблюдением социальной дистанции, и использованием медицинских масок:

"Сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск несут службу на территориях, где проводятся экзамены. С целью полного и всестороннего обеспечения общественной безопасности были предприняты все необходимые меры, к службе привлечены дополнительные наряды полиции".