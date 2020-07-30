Град и дожди в Азербайджане

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана сообщила о погоде по состоянию 22:00 29 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Нахчыване, Ордубаде, Шахбузе, Огузе, Исмаиллы, Шамахы, Алтыагаче, Халтане, Дашкесане, Гедабее, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Товузе, Евлахе, Барде, Агстафе, Шабране, Набране, Нафталане, Кюрдамире, Маразе, Мингячевире, Гейчае, Балакене, Грызе, Шеки, Загатале, Габале, Гусаре, Губе, Хачмазе, Тертере, Билясуваре, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Астаре, Лерике, Кишчае (Шеки), Хыналыге, Сарыбаше (Гах), Шахдаге, Ярдымлы, Бина, Баку, Забрате, Сумгайыте наблюдалась гроза, временами шли дожди.

Ветер северо-западный в Нафталане 34 м/с, Агдаме 28 м/с, Тертере 27 м/с, Гейчае 21 м/с, Набрани, Барде 20 м/с, Хачмазе, Зардабе 18 м/с, Мингечевире 16 м/с, Евлахе 15 м/с, Баку и на Абшеронском полуострове: Маштаге 30 м/с, Сумгайыте 28 м/с, Баку, Пираллахи 25 м/с, на острове Гум 24 м/с, Чилов 20 м/с, в Бина 18 м/с, Забрате 17 м/с, на Нефтяных камнях до 19 м/с. По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн в море достигала 2,5 метров.

В Бардинском районе в 17:34-17:37 выпал град диаметром 10 мм.

В низовье реки Горанчай в районе 19:00 прошли сели.