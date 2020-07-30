https://news.day.az/society/1257941.html Обнародовано число привлеченных к оплачиваемым общественным работам - ФОТО
Обнародовано число привлеченных к оплачиваемым общественным работам - ФОТО
В Азербайджане продолжает расти число лиц, привлеченных к оплачиваемым общественным работам.
Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, согласно поручению Президента Ильхама Алиева число рабочих мест по оплачиваемым общественным работам было доведено до 90 тысяч, к таким работам были привлечены свыше 65 тысяч человек, с каждым из которых был заключен трудовой договор.
Новые места по оплачиваемым общественным работам охватывают такого рода деятельности, как проведение дезинфекционных работ, оказание услуг одиноким пожилым и лицам с инвалидностью, а также работа по обустройству, озеленению, уходу за парками и другое.
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