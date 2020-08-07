Статистика заражения коронавирусом по районам Баку

По числу инфицированных вирусом по-прежнему лидирует Бинагадинский район, на который приходится 14,2% всех заболевших в столице.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статистических данных, опубликованных сайтом Koronavirusinfo.az.

Далее в порядке убывания следуют:

- Хатаинский район (12,2%);

- Сабунчинский район (11,9%);

- Ясамальский район (11,9%);

- Насиминский район (9,2%);

- Наримановский район (8,3%);

- Сураханский район (8,1%);

- Гарадагский район (7,4%);

- Низаминский район (7,3%);

- Хазарский район (4,8%);

- Сабаильский район (4,5%).

Меньше всего заболевших в Пираллахинском районе (0,3%).

Отметим, что сейчас в Азербайджане проходят лечение 3 493 больных коронавирусом, 56,3% из них - в Баку.