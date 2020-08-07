Статистика заражения коронавирусом по районам Баку

По числу инфицированных вирусом по-прежнему лидирует Бинагадинский район, на который приходится 14,2% всех заболевших в столице.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статистических данных, опубликованных сайтом Koronavirusinfo.az. 

Далее в порядке убывания следуют: 

- Хатаинский район (12,2%); 

- Сабунчинский район (11,9%); 

- Ясамальский район (11,9%); 

- Насиминский район (9,2%); 

- Наримановский район (8,3%); 

- Сураханский район (8,1%); 

- Гарадагский район (7,4%); 

- Низаминский район (7,3%); 

- Хазарский район (4,8%); 

- Сабаильский район (4,5%). 

Меньше всего заболевших в Пираллахинском районе (0,3%). 

Отметим, что сейчас в Азербайджане проходят лечение 3 493 больных коронавирусом, 56,3% из них - в Баку.