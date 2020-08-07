Статистика заражения коронавирусом по районам Баку
По числу инфицированных вирусом по-прежнему лидирует Бинагадинский район, на который приходится 14,2% всех заболевших в столице.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статистических данных, опубликованных сайтом Koronavirusinfo.az.
Далее в порядке убывания следуют:
- Хатаинский район (12,2%);
- Сабунчинский район (11,9%);
- Ясамальский район (11,9%);
- Насиминский район (9,2%);
- Наримановский район (8,3%);
- Сураханский район (8,1%);
- Гарадагский район (7,4%);
- Низаминский район (7,3%);
- Хазарский район (4,8%);
- Сабаильский район (4,5%).
Меньше всего заболевших в Пираллахинском районе (0,3%).
Отметим, что сейчас в Азербайджане проходят лечение 3 493 больных коронавирусом, 56,3% из них - в Баку.
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