В Азербайджане возобновляется работа предприятий и магазинов

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял очередной пакет мер по смягчению ужесточенного карантинного режима.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что в связи с наблюдаемой положительной динамикой заражений COVID-19 и учитывая необходимость усиления экономической активности, Оперштаб принял решение о разрешении деятельности некоторых сфер производства, торговли и услуг.

Среди них:

- проведение на открытом воздухе спортивных состязаний и игр;

- деятельность объектов, торгующих непродовольственными товарами, и объектов, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением крупных торговых объектов);

- производство машин и оборудования; производство электрического оборудования;

- производство компьютерного, электронного и оптического оборудования;

- производство автомобилей;

- производство полиграфических материалов;

- производство одежды;

- деятельность текстильной промышленности;

- ювелирное производство;

- производство спортивного инвентаря и музыкальных инструментов;

- производство обуви;

- производство изделий из кожи;

- производство табачных изделий.