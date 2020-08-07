В Азербайджане возобновляется работа предприятий и магазинов - СПИСОК
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял очередной пакет мер по смягчению ужесточенного карантинного режима.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабмина.
Отмечается, что в связи с наблюдаемой положительной динамикой заражений COVID-19 и учитывая необходимость усиления экономической активности, Оперштаб принял решение о разрешении деятельности некоторых сфер производства, торговли и услуг.
Среди них:
- проведение на открытом воздухе спортивных состязаний и игр;
- деятельность объектов, торгующих непродовольственными товарами, и объектов, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением крупных торговых объектов);
- производство машин и оборудования; производство электрического оборудования;
- производство компьютерного, электронного и оптического оборудования;
- производство автомобилей;
- производство полиграфических материалов;
- производство одежды;
- деятельность текстильной промышленности;
- ювелирное производство;
- производство спортивного инвентаря и музыкальных инструментов;
- производство обуви;
- производство изделий из кожи;
- производство табачных изделий.
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