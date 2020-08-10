На пляже в Новханы утонула женщина

В море на территории Абшеронского района утонула женщина.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что на неконтролируемой территории в море на территории села Новханы Абшеронского района утонул один человек (личность устанавливается). К месту происшествия привлечена поисково-спасательная группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.