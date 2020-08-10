https://news.day.az/society/1261184.html На пляже в Новханы утонула женщина - ВИДЕО
На пляже в Новханы утонула женщина - ВИДЕО
В море на территории Абшеронского района утонула женщина.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что на неконтролируемой территории в море на территории села Новханы Абшеронского района утонул один человек (личность устанавливается). К месту происшествия привлечена поисково-спасательная группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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