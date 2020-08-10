Обнародована дата проведения второго этапа вступительных экзаменов по I и IV группам

Второй этап вступительных экзаменов по I и IV группам состоится 20-21 августа.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Согласно информации, график городов и районов, где состоится экзамен, а также пропускной лист будут размещены на сайте ГЭЦ за 5 дней до экзаменов.

В указанные даты также состоится дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих сдать на вступительных экзаменах в вузы по II и III группам специальностей экзамен по иностранному языку, отличному от иностранного языка по которому они сдали выпускной экзамен, и дополнительный экзамен (по азербайджанскому или русскому языку) для желающих сдать вступительный экзамен на другом языке, отличном от языка на котором они сдали выпускной экзамен.