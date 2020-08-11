https://news.day.az/society/1261394.html Карту BakıKart можно будет пополнить на станции метро “Гянджлик”
Карту BakıKart можно будет пополнить на станции метро “Гянджлик”
С сегодняшнего дня платежные терминалы в вестибюле станции метро "Гянджлик" будут открыты утром в часы пик.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться терминалами оплаты в вестибюле станции метро "Гянджлик" с 06:30 до 12:00. "Мы призываем пассажиров пользоваться медицинскими масками в вестибюлях и соблюдать социальную дистанцию. Рекомендуем пополнять баланс BakıKart в плановом порядке, чтобы свести к минимуму риск заражения".
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