TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 318 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 11-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 796 459 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 380 человек, 226 из них находятся в реанимации, а 46 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.