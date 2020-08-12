В Загатале оштрафованы граждане, устроившие церемонию помолвки

В Загатальском районе в двух частных домах в нарушение правил карантина были проведены церемонии помолвки.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции прибыли к домам, принадлежащим жительнице города Фирангиз Мамедовой и жителю села Даначи Рауфу Алиеву. По каждому из этих адресов было выявлено более 20 человек, нарушивших правила карантина.

Хозяев и организаторов торжеств пригласили в РУП. Им разъяснили требования и правила объявленного в стране карантинного режима. Был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках, и они были оштрафованы на 200 манатов каждый.