https://news.day.az/society/1261867.html В Баку «Renault» устроил цепную аварию – ФОТО
В Баку «Renault» устроил цепную аварию – ФОТО
В Баку произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на, ДТП произошло на дороге, ведущей в аэропорт, перед зданием Национальной академии авиации. Автомобиль марки "Renault" (99 SF 946) врезался в автомобиль марки "Mercedes" (99 EO 557). Под воздействием удара "Mercedes" врезался в несколько машин. В результате аварии получили повреждения 5-6 автомобилей. Автомобиль "Renault", по вине которого произошла авария, скрылся с места происшествия.
Пострадавших нет.
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