В Баку «Renault» устроил цепную аварию

В Баку произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на, ДТП произошло на дороге, ведущей в аэропорт, перед зданием Национальной академии авиации. Автомобиль марки "Renault" (99 SF 946) врезался в автомобиль марки "Mercedes" (99 EO 557). Под воздействием удара "Mercedes" врезался в несколько машин. В результате аварии получили повреждения 5-6 автомобилей. Автомобиль "Renault", по вине которого произошла авария, скрылся с места происшествия.

Пострадавших нет.