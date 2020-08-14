МВД предупредило население в связи с месяцем Мухаррам и Днем Ашура

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к населению.

Как сообщили Day.Az в министерстве, согласно Постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики, до 31 августа 2020 года в период особого карантинного режима, введенного на территории страны, запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе религиозных ритуалов, собираться в группы более 5-10 человек в общественных и других местах, приостановлена деятельность мечетей.

"Подчеркивая, что мы глубоко уважаем свободу вероисповедания людей и то, что введенные ограничения преследуют цель защитить здоровье граждан, мы доводим до сведения наших граждан, что в связи с месяцем Мухаррам, начинающимся с 21 августа, в том числе в День Ашура, недопустимо собираться в мечетях, святилищах и других религиозных объектах, а также в отдельных домах. Призываем всех отнестись к этому с пониманием и строго соблюдать требования особого карантинного режима", - отмечается в сообщении МВД.