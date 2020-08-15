При смягчениях карантина возможен рост инфицирования

"Граждан беспокоит небольшой рост числа ежедневных заражений".

Как передает Day.Az, об этом сказала журналистам на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что мы должны быть готовы к этому: "Когда мы пойдем на смягчения, сможем сохранить показатели на этом уровне только при соблюдении правил гигиены. Заполняемость коек по всей стране составляет 14%. В нашем фонде с койками проблем нет. При смягчениях инфицирование может возрасти. Главное, чтобы эти показатели были под контролем".