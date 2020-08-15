https://news.day.az/society/1262542.html При смягчениях карантина возможен рост инфицирования - TƏBİB
При смягчениях карантина возможен рост инфицирования - TƏBİB
"Граждан беспокоит небольшой рост числа ежедневных заражений".
Как передает Day.Az, об этом сказала журналистам на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
Она отметила, что мы должны быть готовы к этому: "Когда мы пойдем на смягчения, сможем сохранить показатели на этом уровне только при соблюдении правил гигиены. Заполняемость коек по всей стране составляет 14%. В нашем фонде с койками проблем нет. При смягчениях инфицирование может возрасти. Главное, чтобы эти показатели были под контролем".
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