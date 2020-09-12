Более 1600 абитуриентов не явились на выпускной экзамен

1602 из 18 307 абитуриентов не явились на выпускной экзамен для учащихся 9-го класса, состоявшийся 10 сентября.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Государственного экзаменационного центра.

Пять человек были отстранены от участия в экзаменах из-за нарушения правил.

276 из 769 абитуриентов не явились на экзамен по азербайджанскому языку.