https://news.day.az/society/1270087.html Более 1600 абитуриентов не явились на выпускной экзамен
Более 1600 абитуриентов не явились на выпускной экзамен
1602 из 18 307 абитуриентов не явились на выпускной экзамен для учащихся 9-го класса, состоявшийся 10 сентября.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Государственного экзаменационного центра.
Пять человек были отстранены от участия в экзаменах из-за нарушения правил.
276 из 769 абитуриентов не явились на экзамен по азербайджанскому языку.
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