https://news.day.az/society/1270311.html Телеканал «МИР 24» посвятил сюжет 25-летию АМИ Trend - ВИДЕО
Телеканал «МИР 24» посвятил сюжет 25-летию АМИ Trend - ВИДЕО
Телеканал "МИР 24" посвятил сюжет 25-летию АМИ Trend.
Как отмечается в видеоматериале, за четверть века АМИ Trend стало лидером не только в азербайджанском медиапространстве, но и в регионе.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей данный сюжет:
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