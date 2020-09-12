Телеканал "МИР 24" посвятил сюжет 25-летию АМИ Trend.

Как отмечается в видеоматериале, за четверть века АМИ Trend стало лидером не только в азербайджанском медиапространстве, но и в регионе.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей данный сюжет: