В Азербайджане изменили правила составления баланса водных хозяйств

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Порядок составления баланса водного хозяйства по республике, водохранилищам и административно-территориальным единицам", утвержденный постановлением Кабмина № 207 от третьего мая 2019 года.

Как передает в среду Day.Az, согласно постановлению в новой редакции утверждается приложение № 1 - "Годовой баланс водного хозяйства Азербайджана" к "Порядку составления баланса водного хозяйства по республике, водохранилищам и административно-территориальным единицам", утвержденному постановлением Кабмина № 207 от третьего мая 2019 года.

Годовой баланс водного хозяйства Азербайджана (в новой редакции).