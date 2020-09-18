TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 5 898 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 18-е сентября.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 1 041 184 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 898 человек, 114 из них находятся в реанимации, а 8 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.