https://news.day.az/society/1272395.html В Азербайджане вступают в силу новые таможенные правила - Решение Кабмина
То же самое касается заказов через интернет. Раньше в месяц гражданин мог заказать на свое имя товаров на сумму не более 1000 долларов без уплаты каких-либо таможенных сборов. Сейчас этот лимит понижается до 300 долларов США.
В Азербайджане вступают в силу новые таможенные правила - Решение Кабмина
В Азербайджане с 21 сентября вступают в силу новые правила беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.
Как передает Day.Az, данное решение подписал премьер-министр страны Али Асадов.
Согласно решению Кабмина, теперь гражданин с собой через границу может провезти без уплаты пошлин товаров всего на 800 долларов США. До сих пор лимит составлял 1500 долларов.
То же самое касается заказов через интернет. Раньше в месяц гражданин мог заказать на свое имя товаров на сумму не более 1000 долларов без уплаты каких-либо таможенных сборов. Сейчас этот лимит понижается до 300 долларов США.
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