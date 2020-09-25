В Азербайджане снова ужесточат карантин?

Председатель научного комитета TƏBİB, профессор Акиф Гурбанов сделал заявление касательно того, будет ли в Азербайджане снова ужесточен карантинный режим.

В эфире местного телеканала ITV Гурбанов заявил, что не верит в такое развитие событий.

"Во-первых, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Во-вторых, все задействованные структуры предпринимают превентивные меры. Если мы продолжим в том же духе, если население продолжит соблюдать меры защиты, то я в принципе не верю, что в будущем мы будем вынуждены ужесточать карантин", - сказал профессор.

В то же время, по его словам, исключать роста числа заражений также нельзя. "Это зависит от нас самих", - добавил Гурбанов.