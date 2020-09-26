https://news.day.az/society/1274285.html В Азербайджане стартует конкурс по приему на работу школьных директоров
В Азербайджане стартует конкурс по приему на работу школьных директоров
В этом году на конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных школ будет вынесено 552 вакантных места, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобразования.
Конкурс стартует 28 сентября.
Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, в процессе электронной регистрации должны до 23:59 2 октября внести соответствующую информацию и загрузить необходимые документы и после выбора вакантных мест подтвердить свои заявления.
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