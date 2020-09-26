https://news.day.az/society/1274375.html ДТП в центре Баку привело к пробке - ФОТО
ДТП в центре Баку привело к пробке - ФОТО
Авария в Баку привела к плотности движения транспорта.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, на пересечении улицы Кероглу Рагимова и улицы Академика Гасана Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие.
По этой причине наблюдается плотность движения транспорта.
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