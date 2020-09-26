ДТП в центре Баку привело к пробке

Авария в Баку привела к плотности движения транспорта.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, на пересечении улицы Кероглу Рагимова и улицы Академика Гасана Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие. 

По этой причине наблюдается плотность движения транспорта.