Продлен срок выбора специальностей в вакантные места вузов и ссузов на базе 11-летнего образования.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), из-за ограничений в подаче интернета в связи с событиями на линии фронта, срок выбора специальностей продлен до 23:59 2 октября, передает Day.Az.

Абитуриенты при выборе специальностей могут указать коды специальностей вакантных мест высших, а также средних специальных учебных заведений.

Список вакантных мест высших учебных заведений опубликован в 8-м номере журнала "Абитуриент". Специальности ссузов опубликованы в 6-м номере журнала "Абитуриент".

Абитуриенты, обладающие правом выбора специальностей, могут выбрать до 20 специальностей, указать их в своем электронном заявлении (http://eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas2/) в выбранной последовательности и подтвердить.