С завтрашнего дня детсады продолжат работать

С завтрашнего дня государственные и частные детские сады, расположенные в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе продолжат свою деятельность, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Отметим, местные органы исполнительной власти издали соответствующие распоряжения о приостановлении обучения в государственных и частных детсадах в указанных регионах с 5 апреля.