https://news.day.az/society/1331217.html С завтрашнего дня детсады продолжат работать - ОФИЦИАЛЬНО
С завтрашнего дня детсады продолжат работать - ОФИЦИАЛЬНО
С завтрашнего дня государственные и частные детские сады, расположенные в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе продолжат свою деятельность, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Отметим, местные органы исполнительной власти издали соответствующие распоряжения о приостановлении обучения в государственных и частных детсадах в указанных регионах с 5 апреля.
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