https://news.day.az/society/1331407.html МВД Азербайджана о штрафовании лиц, не прошедших вакцинацию
МВД Азербайджана о штрафовании лиц, не прошедших вакцинацию
В Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали информацию, распространившуюся в соцсетях о штрафовании лиц, не прошедших вакцинацию.
Как сообщил в ответ на запрос АПА начальник отдела по связям с СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, распространенная в соцсетях информация необоснованна, передает Day.Az.
"Вакцинация является добровольной для граждан. В Кодексе об административных проступках нет юридических норм, предусматривающих штрафовать лиц, не прошедших вакцинацию", - сказал он.
Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что лиц, не прошедших вакцинацию, будут штрафовать на 40 манатов.
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