В Азербайджане выявлено еще 2035 случаев заражения коронавирусом, 1174 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

32 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 273 869 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 243 467 человек вылечились, 3743 скончались, число активных больных - 26659.

За последние сутки период проведен 12 701 тест на коронавирус, за минувший период - 2 948 419 тестов.