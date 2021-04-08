Рейхан Джамалова принята в несколько престижных университетов США
Рейхан Джамалова, которая изобрела прибор Rainergy, вырабатывающий энергию из дождевой воды, получила положительный ответ от семи престижных университетов США, в которых она зарегистрировалась для получения высшего образования:
1. Стэндфордский университет;
2. Университет Пенсильвании - принята в качестве стипендиата Penn World;
3. Университет Дьюка (полный курс с годовой стипендией - 85 903 доллара) - принята предварительно;
4. Университет Брауна (полный курс с годовой стипендией - 85 574 доллара);
5. Колледж Амхерста (полный курс с годовой стипендией - 84 168 долларов) - одна из 200 предварительно принятых;
6. Колледж Виктории, Университет Торонто, физико-математические науки;
7. Филиал Скарборо, Университет Торонто, Кооперативное управление (BBA).
19-летняя Р.Джамалова сообщила Oxu.Az, что еще не сделала выбор среди перечисленных университетов, передает Day.Az.
"Меня очень обрадовали положительные ответы, полученные от университетов. Я поделилась радостью со всеми. С выбором пока не определилась, у меня есть время до 1 мая. Какой бы университет я ни выбрала, приобретенные в нем знания, опыт и связи позволят мне вырасти в глобального лидера, полезного для общества, своей Родины и мира!", - сказала она.
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