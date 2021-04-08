Рейхан Джамалова принята в несколько престижных университетов США

Рейхан Джамалова, которая изобрела прибор Rainergy, вырабатывающий энергию из дождевой воды, получила положительный ответ от семи престижных университетов США, в которых она зарегистрировалась для получения высшего образования:

1. Стэндфордский университет;

2. Университет Пенсильвании - принята в качестве стипендиата Penn World;

3. Университет Дьюка (полный курс с годовой стипендией - 85 903 доллара) - принята предварительно;

4. Университет Брауна (полный курс с годовой стипендией - 85 574 доллара);

5. Колледж Амхерста (полный курс с годовой стипендией - 84 168 долларов) - одна из 200 предварительно принятых;

6. Колледж Виктории, Университет Торонто, физико-математические науки;

7. Филиал Скарборо, Университет Торонто, Кооперативное управление (BBA).



19-летняя Р.Джамалова сообщила Oxu.Az, что еще не сделала выбор среди перечисленных университетов, передает Day.Az.

"Меня очень обрадовали положительные ответы, полученные от университетов. Я поделилась радостью со всеми. С выбором пока не определилась, у меня есть время до 1 мая. Какой бы университет я ни выбрала, приобретенные в нем знания, опыт и связи позволят мне вырасти в глобального лидера, полезного для общества, своей Родины и мира!", - сказала она.