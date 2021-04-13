https://news.day.az/society/1333820.html В освобожденном Карабахе обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов
В освобожденном Карабахе обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию в связи с операциями, проведенными на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, с 5 по 10 апреля в Карабахе было обнаружено и обезврежено 90 противопехотных и 47 противотанковых мин, а также 435 неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме того, разминированы территории общей площадью более 60 гектаров.
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