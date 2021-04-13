В освобожденном Карабахе обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию в связи с операциями, проведенными на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, с 5 по 10 апреля в Карабахе было обнаружено и обезврежено 90 противопехотных и 47 противотанковых мин, а также 435 неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, разминированы территории общей площадью более 60 гектаров.