https://news.day.az/society/1333830.html Ниямеддин Мусаев выписан из больницы
Ниямеддин Мусаев выписан из больницы
Народный артист Азербайджана Ниямеддин Мусаев, который некоторое время назад заразился коронавирусной инфекцией, выписан из больницы.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в Instagram.
"Спасибо, что беспокоились обо мне. Слава богу, благодаря грамотным врачам Азербайджана со мной все в порядке. Для меня ценны ваши прекрасные слова и молитвы", - написал певец.
Н.Мусаев продолжит свое лечение в домашних условиях.
Отметим, что инфицированный коронавирусом исполнитель был госпитализирован в Центральную больницу нефтяников.
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