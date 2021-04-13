Ниямеддин Мусаев выписан из больницы

Народный артист Азербайджана Ниямеддин Мусаев, который некоторое время назад заразился коронавирусной инфекцией, выписан из больницы.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в Instagram.

"Спасибо, что беспокоились обо мне. Слава богу, благодаря грамотным врачам Азербайджана со мной все в порядке. Для меня ценны ваши прекрасные слова и молитвы", - написал певец.

Н.Мусаев продолжит свое лечение в домашних условиях.

Отметим, что инфицированный коронавирусом исполнитель был госпитализирован в Центральную больницу нефтяников.