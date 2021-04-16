https://news.day.az/society/1334526.html Еще один учитель скончался от коронавируса
Еще один учитель скончался от коронавируса
В Бардинском районе Азербайджана школьная учительница скончалась от коронавируса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, преподаватель начальных классов средней школы в селе Соганвердиляр Шахла Гараева стала жертвой пандемии.
У всех членов ее семьи также выявлен COVID-19.
В связи со смертью учителя, сельская школа перешла на двухнедельное дистанционное обучение.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре