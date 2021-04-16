Еще один учитель скончался от коронавируса

В Бардинском районе Азербайджана школьная учительница скончалась от коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, преподаватель начальных классов средней школы в селе Соганвердиляр Шахла Гараева стала жертвой пандемии.

У всех членов ее семьи также выявлен COVID-19.

В связи со смертью учителя, сельская школа перешла на двухнедельное дистанционное обучение.