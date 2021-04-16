Когда в Азербайджане ужесточат карантинный режим?

Строгое соблюдение правил карантина и вакцинация, проводимая на высоком уровне, вселяют надежду на то, что нам удастся удержать эпидемическую ситуацию под контролем и не придется применять ужесточение режима или вводить локдаун.

Об этом в эфире передачи Nə baş verir? ("Что происходит?") на телеканале ARB24 заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Султан Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, резерв койко-мест в медучреждениях также позволяет не принимать жесткие меры.

"Всемирная организация здравоохранения предписывает принимать определенные меры, если коечный фонд в отделениях интенсивной терапии заполнен на 60-70%. У нас же достаточно мест и в стационарных, и в реанимационных отделениях медучреждений. Эпидемическая ситуация в Азербайджане, в отличие от других стран, находится под контролем. Думаю, что у нас нет повода принимать серьезные меры. Тем не менее в случае резкого увеличения числа пациентов, нуждающихся в реанимации, определенное ужесточение карантинного режима станет неизбежным", - сказал депутат.