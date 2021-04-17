Если вакцинируется около половины населения, сформируется коллективный иммунитет и, как следствие, количество инфицированных значительно уменьшится.

Об этом, как передает Day.Az, в интервью Milli.Az заявил терапевт, кандидат медицинских наук Эльдар Камранов.

"Если вакцинированные и переболевшие коронавирусом составят 2/3 населения, 65-70%, то риск заражения COVID полностью прекратится и все ограничения можно будет снять", - отметил врач.