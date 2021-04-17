https://news.day.az/society/1334916.html Врач назвал условие, при котором полностью отменят карантин в Азербайджане
Врач назвал условие, при котором полностью отменят карантин в Азербайджане
Если вакцинируется около половины населения, сформируется коллективный иммунитет и, как следствие, количество инфицированных значительно уменьшится.
Об этом, как передает Day.Az, в интервью Milli.Az заявил терапевт, кандидат медицинских наук Эльдар Камранов.
"Если вакцинированные и переболевшие коронавирусом составят 2/3 населения, 65-70%, то риск заражения COVID полностью прекратится и все ограничения можно будет снять", - отметил врач.
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