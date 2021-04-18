В Азербайджане выявлено еще 2 144 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 144 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 1923 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

33 пациента с коронавирусом скончались.