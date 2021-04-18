https://news.day.az/society/1335068.html В Азербайджане выявлено еще 2 144 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 144 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 144 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 1923 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
33 пациента с коронавирусом скончались.
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