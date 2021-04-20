В Ханкенди армянка забеременела от российского миротворца

25-летняя Гаяне Грантовна Арзуманян, ждущая ребенка от российского миротворца, пытается добиться справедливости от руководства миротворческого контингента в Ханкенди.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в январе 2021 года жительница Ханкенди армянской национальности познакомилась с несущим службу в Карабахе старшим лейтенантом МС РФ по имени Артем. По словам девушки, встречались они около двух недель, после чего Артем перестал выходить на связь.

Буквально после первой недели Гаяне узнала, что беременна, о чем сообщила Артему.

На данный момент девушка находится на седьмой неделе беременности. Родители и родственники девушки обращаются в различные органы, но результатов в поисках старшего лейтенанта Артема пока нет.