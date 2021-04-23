Цепная авария в Гяндже

- есть погибший и раненый

В Гяндже произошла тяжелая авария со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Узеира Гаджибейли.

Столкнулись легковые автомобили марки "ВАЗ 2115", " Mercedes " и "Hyundai". В результате аварии погибла Исаева Хиджран Нураддин гызы 1980 года рождения, Мирзоев Джейхун Ариф оглу 1973 года рождения получил травмы.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.