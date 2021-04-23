https://news.day.az/society/1336760.html Цепная авария в Гяндже - есть погибший и раненый
Цепная авария в Гяндже - есть погибший и раненый
В Гяндже произошла тяжелая авария со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Узеира Гаджибейли.
Столкнулись легковые автомобили марки "ВАЗ 2115", " Mercedes " и "Hyundai". В результате аварии погибла Исаева Хиджран Нураддин гызы 1980 года рождения, Мирзоев Джейхун Ариф оглу 1973 года рождения получил травмы.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре