Азад Рагимов похоронен на 2-й Аллее почетного захоронения

Прошла церемония погребения Азада Рагимова на 2-й Аллее почетного захоронения в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на похоронах присутствовали члены семьи покойного министра и ограниченное количество людей.

Отметим, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов скончался 30 апреля 2021 года в больнице в США, в которой проходил лечение.