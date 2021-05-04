https://news.day.az/society/1339645.html Сильный взрыв в Дашкесане, есть пострадавшие
Сильный взрыв в Дашкесане, есть пострадавшие
В селе Зейлик Дашкесанского района в результате утечки газа в доме произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате трамы получили Велиева Ягут Вели гызы (1972 г.р.) и ее сын Велиев Иса Акрам оглу (1997 г.р.)
Оба были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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