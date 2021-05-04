В селе Зейлик Дашкесанского района в результате утечки газа в доме произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате трамы получили Велиева Ягут Вели гызы (1972 г.р.) и ее сын Велиев Иса Акрам оглу (1997 г.р.)

Оба были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.