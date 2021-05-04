Стало известно когда журналистам введут вторую дозу вакцины

С 6 мая в Совете прессы Азербайджана начнут вводить журналистам вторую дозу вакцины COVID-19.

Как сообщили Day.Az в Совете прессы, вторая доза представителям СМИ, вакцинированным 9 апреля, будет введена 6 мая, вакцинированным 12 и 13 апреля - 16 мая.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация о журналистах, получивших первую дозу вакцины 26 апреля.

Отметим, что вакцинация проходит в здании Совета прессы.