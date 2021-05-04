https://news.day.az/society/1339833.html Стало известно когда журналистам введут вторую дозу вакцины
Стало известно когда журналистам введут вторую дозу вакцины
С 6 мая в Совете прессы Азербайджана начнут вводить журналистам вторую дозу вакцины COVID-19.
Как сообщили Day.Az в Совете прессы, вторая доза представителям СМИ, вакцинированным 9 апреля, будет введена 6 мая, вакцинированным 12 и 13 апреля - 16 мая.
Будет предоставлена дополнительная информация о журналистах, получивших первую дозу вакцины 26 апреля.
Отметим, что вакцинация проходит в здании Совета прессы.
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