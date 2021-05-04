Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 19 286 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 702, вторую дозу получили 14 584 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 536 328, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 980 005, вторую дозу получили 556 323 человека.