В Азербайджане увеличат пенсии 13 тыс. граждан

Государственный фонд социальной защиты продолжает изучение соответствия размеров пенсий, назначенных в прошлые годы, требованиям законодательства.

Как передает Day.Az, установлено, что у 12 809 человек они ниже предусмотренных, сообщает Минтруда и социальной защиты населения АР.

Произведен перерасчет этих выплат в соответствии с датой возникновения пенсионных прав и/или с требованиями законодательства (за предыдущие три года).

При этом не выплаченная за предыдущий период сумма в 14 млн 500 тыс. манатов будет перечисляться по частям в дополнение к ежемесячному размеру пенсии.

Подобные проверки продолжаются, отмечает министерство.