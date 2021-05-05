https://news.day.az/society/1340043.html В Азербайджане увеличат пенсии 13 тыс. граждан - ФОТО
В Азербайджане увеличат пенсии 13 тыс. граждан - ФОТО
Государственный фонд социальной защиты продолжает изучение соответствия размеров пенсий, назначенных в прошлые годы, требованиям законодательства.
Как передает Day.Az, установлено, что у 12 809 человек они ниже предусмотренных, сообщает Минтруда и социальной защиты населения АР.
Произведен перерасчет этих выплат в соответствии с датой возникновения пенсионных прав и/или с требованиями законодательства (за предыдущие три года).
При этом не выплаченная за предыдущий период сумма в 14 млн 500 тыс. манатов будет перечисляться по частям в дополнение к ежемесячному размеру пенсии.
Подобные проверки продолжаются, отмечает министерство.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре